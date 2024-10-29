Москва, 29 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц. Соответствующий закон подписал 29 октября президент РФ Владимир Путин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

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«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», — сказано в тексте.

Как передавало ИА Регнум, в пояснительной записке к проекту закона, принятого Госдумой 22 октября, отмечалось, что инициатива призвана способствовать реализации поставленной Путиным задачи по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с показателем на 2023 год — до уровня не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Глава государства ранее отмечал, что повышение МРОТ отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Он подчеркнул, что рост экономики России нужно конвертировать в увеличение доходов граждан.