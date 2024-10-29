Путин: задача государства — защита интересов и повышение достатка граждан
Москва, 29 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Защита интересов граждан России и повышение их достатка является ключевой задачей государства. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Защита интересов граждан, людей труда, повышение достатка и благополучия их семей — это ключевая стратегическая задача. Важнее ничего нет», — сказал Путин.
Президент добавил, что государство решает эту задачу вместе с бизнесом, с теми, кто создает рабочие места, и с профсоюзами, которые следят за интересами людей.
Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что в целом по России размер заработной платы растёт, при этом он выше уровня инфляции. Он отметил, что экономика страны должна стать экономикой высоких зарплат, потому что в этом лежит ключ к повышению эффективности производства. Глава государства также указал на важность того, чтобы условия на отечественном рынке труда улучшались.
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин 17 октября заявил, что в отечественной экономике больше не будет дешёвого труда и продолжат расти зарплаты. По его словам, в связи с этим необходимо повышать управленческие компетенции персонала и производительность труда.