Москва, 29 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Защита интересов граждан России и повышение их достатка является ключевой задачей государства. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Защита интересов граждан, людей труда, повышение достатка и благополучия их семей — это ключевая стратегическая задача. Важнее ничего нет», — сказал Путин.

Президент добавил, что государство решает эту задачу вместе с бизнесом, с теми, кто создает рабочие места, и с профсоюзами, которые следят за интересами людей.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что в целом по России размер заработной платы растёт, при этом он выше уровня инфляции. Он отметил, что экономика страны должна стать экономикой высоких зарплат, потому что в этом лежит ключ к повышению эффективности производства. Глава государства также указал на важность того, чтобы условия на отечественном рынке труда улучшались.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин 17 октября заявил, что в отечественной экономике больше не будет дешёвого труда и продолжат расти зарплаты. По его словам, в связи с этим необходимо повышать управленческие компетенции персонала и производительность труда.