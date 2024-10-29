Владивосток, 29 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. У жительницы Владивостока изъяли троих детей после сообщения соседей о том, что ребенок уже несколько дней находится в запертой квартире и просит помощи. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Belkin Alexey/Global Look Press

Выехавшие по адресу сотрудники прокуратуры, полиции, органов опеки и спасатели, вскрыв дверь, обнаружили шестилетнего ребенка и его мать. Женщина спала, от неё пахло алкоголем. В квартире был беспорядок, условия проживания не годились для несовершеннолетних. Двое детей из этой же семьи, 14-летний подросток и двухлетний малыш, на тот момент гуляли во дворе.

Всех трёх детей у женщины изъяли, саму её направили на медосмотр. Отмечается, что семья состояла на учёте в органах профилактики. Их работу проверят.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент Владимир Путин поручил правительству и региональным властям представить предложения по улучшению работы органов опеки в срок до 1 декабря. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

10 апреля в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили в подвале жилого дома троих детей в возрасте от двух до шести лет, живших там с отцом. Мужчина заявил, что воспитывает ребят самостоятельно, так как их мать уехала в Самару, и справляется с ними. Несовершеннолетних отправили в приют.