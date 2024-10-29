Москва, 29 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту вымогательства бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) 1 млн рублей у семьи российского военнопленного. Об этом 29 октября сообщили в военных следственных органах СК РФ.

Sledcom.ru

Ранее сводный брат военнопленного Игоря Щеголеватого рассказал, что деньги украинские бойцы потребовали в обмен на жизнь солдата. Шантаж длился неделю и сопровождался угрозами в адрес семьи военного. На последнем полученном семьёй видео Щеголеватый в грубой форме на камеру задавался вопросом, из-за чего родственники не могут перевести деньги и больше на связь не вышел.

«По данному факту в военном следственном управлении СК России по ОГВ© проводится процессуальная проверка», — указано в Telegram-канале ведомства.

Врио зампредседателя СК России, генерал-майор юстиции Константин Корпусов поручил организовать личный приём семьи военнопленного для получения имеющихся у них сведений об обстоятельствах нахождения в плену россиянина и установления личностей бойцов ВСУ, вымогающих деньги.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября мать российского военного Николая Шепилова Валентина рассказала, что украинские формирования вымогают деньги у родителей бойцов ВС России, попавших в плен. Её сын связался со своей девушкой, которая проговорилась о наличии 700 тыс. рублей, и затем украинские бойцы стали требовать именно эту сумму.

Освобождённый из украинского плена боец армии России Виктор Раидин из Красноярска ранее рассказал, как сотрудники службы безопасности Украины вымогали деньги у родственников военнопленных. Он уточнил, что при нём сотрудник СБУ позвонил его матери, а перед этим ему продиктовал текст, который надо говорить.