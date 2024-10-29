Москва, 29 октября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Экономика России сейчас меняется структурно. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Михаил Синицын/ТАСС

«На нашем рынке труда фиксируется ещё одна очень важная тенденция. Она говорит о том, что экономика России меняется структурно. Вы знаете, <…> мы годами говорили о том, что нам нужно менять структуру экономики. Вот она меняется сейчас», — сказал он.

Глава государства пояснил, что экономика меняется в сторону усложнения развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября Путин в ходе совещания по экономическим вопросам положительно оценил развитие российской экономики. Так, за период с января по август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам 2024 года показатель составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы. Опережающий тон задаёт промышленность, отметил глава государства. Данные показатели, добавил он, свидетельствуют о загрузке предприятий заказами и стабильной работе трудовых коллективов.

Путин также призвал сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике, которых удалось достичь за последние годы. Для этого необходимо постоянно анализировать положение дел в экономике и вовремя настраивать меры экономической политики.