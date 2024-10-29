Путин заявил, что экономика России меняется структурно
Москва, 29 октября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Экономика России сейчас меняется структурно. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«На нашем рынке труда фиксируется ещё одна очень важная тенденция. Она говорит о том, что экономика России меняется структурно. Вы знаете, <…> мы годами говорили о том, что нам нужно менять структуру экономики. Вот она меняется сейчас», — сказал он.
Глава государства пояснил, что экономика меняется в сторону усложнения развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами.
Как передавало ИА Регнум, 28 октября Путин в ходе совещания по экономическим вопросам положительно оценил развитие российской экономики. Так, за период с января по август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам 2024 года показатель составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы. Опережающий тон задаёт промышленность, отметил глава государства. Данные показатели, добавил он, свидетельствуют о загрузке предприятий заказами и стабильной работе трудовых коллективов.
Путин также призвал сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике, которых удалось достичь за последние годы. Для этого необходимо постоянно анализировать положение дел в экономике и вовремя настраивать меры экономической политики.