Москва, 29 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. В настоящее время в России наблюдается минимальная младенческая смертность. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность: четыре случая на тысячу родившихся живыми», — сказал глава государства, выступая на конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».

По его словам, за последние годы многое сделано для охраны материнства и детства. Отдельно президент выделил создание системы современных перинатальных центров из 175 учреждений по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум в марте, показатель общей смертности населения в России в 2023 году снизился на 7%, это лучший результат со времён пандемии коронавируса. По итогам прошедшего года показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 73,4 года, что на 0,8% выше, чем в 2022 году.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в декабре прошлого года сообщил, что младенческая смертность в стране достигла исторического минимума. Смертность детей до 17 лет снизилась на 23%.