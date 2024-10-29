Москва, 29 октября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и его благополучии. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава государства напомнил, что с 2025 года в России начнут реализовывать национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья», в которых ключевое место занимает укрепление и развитие здравоохранения. Путин уточнил, что в этих нацпроектах содержится широкий подход к решению первоочередной задачи по народосбережению.

«Подчеркну, что все наши национальные проекты сконцентрированы на человеке, на создании условий для повышения благополучия и качества жизни граждан нашей страны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Путин в ходе торжественной церемонии инаугурации назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, а также сохранение вековых ценностей и традиций. Он выразил уверенность в том, что РФ достойно пройдёт через трудный, рубежный период, став ещё сильнее.

В марте глава государства отмечал, что народосбережение, помощь семьям и экономика являются главными направлениями в программе развития России, которая была представлена в послании Федеральному собранию. Российский лидер добавил, что успешное движение в этом направлении возможно только на основе развития экономики.