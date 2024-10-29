Москва, 29 октября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Наращивание независимости российского здравоохранения является вопросом национальной безопасности. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава государства отметил, что в России растёт доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет в области здравоохранения.

«По этому пути мы намерены, безусловно, идти и дальше: наращивать устойчивость и независимость российской системы здравоохранения», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Путин провёл совещание с членами правительства, основной темой которого стали вопросы здравоохранения. Глава Минздрава Михаил Мурашко представил доклад о развитии инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена.

В частности, Мурашко отметил, что Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами против гриппа. По его словам, количества производителей достаточно для удовлетворения потребностей страны и запросов на экспорт.

В августе в рамках подготовки к сезонному подъёму уровня заболеваемости респираторными инфекциями в российские регионы направили более 20 млн доз вакцин от гриппа. Всего в текущем году до конца ноября планируется поставить более 70 миллионов доз. Уточнялось, что поступившие в российские регионы вакцины содержат актуальные для нового эпидемиологического сезона штаммы вирусов.