Москва, 29 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселёв рассказал, как за последние годы изменилась роль продюсера в современной медиасреде. По его словам, произошел сбой самого понятия.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС Владимир Киселев

«У нас ошибочно всех бригадиров, завхозов и директоров коллективов называют «продюсерами». Продюсер — человек, который записывает и регулирует звуки, координирует во многом музыку», — заявил Киселев изданию Daily Moscow.

Так, продюсер The Beatles Джордж Мартин был не просто «пятым битлом», а превратил их «лапой куриной сделанные» юношеские песни в мировые произведения.

Говоря о состоянии медиасферы в условиях современных вызовов, Киселёв отметил внедрение в творчество искусственного интеллекта. По его мнению, человека не будет слушать песню, которая написана без души.

«Если вы пишете искусственным интеллектом, то пускай и слушает искусственный интеллект. Человек — всё равно зритель, он чувствует фальшь, и насколько это искренне сделано», — сказал Киселев.

Так, вряд ли следует опасаться возможного противостояния человека и ИИ, потому что человечество этого не допустит, не сомневается продюсер.