Буэнос-Айрес, 29 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Десятиэтажное здание, в котором находился отель Dubrovnik, обрушилось в аргентинском городе Вилья-Хесель провинции Буэнос-Айрес. Об этом 29 октября сообщил официальный сайт муниципалитета Вилья-Хесель.

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На место происшествия прибыли пожарные, а также медики, сотрудники дорожной службы и службы безопасности, ведётся разбор завалов для спасения попавших в ловушку людей.

«В момент обрушения в гостинице находилось от семи до девяти человек, в том числе рабочие, которые вели деятельность подпольно, не имея соответствующего муниципального разрешения», — отметили местные власти.

На место инцидента прибыли министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо и мэр города Густаво Баррера.

Власти уточнили, что в августе текущего года в отеле уже были пресечены работы, проводившиеся без надлежащего согласования. Позднее владельцы запросили ряд разрешений, но получены были не все. На сайте муниципалитета отмечается, что в обрушившейся задней части здания конструкция была изменена незаконно.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в турецком Стамбуле частично обрушился четырёхэтажный дом. Инцидент произошёл на улице Ядигар в микрорайоне Бахчелиэвлер Зафер. Здание построили в 1970 году.

В начале месяца в европейской части Стамбула произошло обрушение жилого дома в районе Кючюкчекмедже. Обрушившееся здание построили ещё в 1988 году. Спасатели, работавшие на месте ЧП, обнаружили живыми и достали из-под завалов несколько человек.