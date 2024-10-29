Москва, 29 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Курс Молдавии на евроинтеграцию привел к конфликту интересов между прозападной властью и простым народом, что может спровоцировать дестабилизацию в стране. Об этом заявил глава совета движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктор Медведчук.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

Он напомнил, что Молдавия была самой бедной страной в Европе, но потом её по этому показателю перегнала Украина после закрепления в Конституции пункта о курсе на вступление в Евросоюз. Евроинтеграция не спасает от бедности, а приводит к ней, подчеркнул политик.

Медведчук также указал на то, что проведённый в Молдавии референдум о внесении изменений в Конституцию для присоединения Молдавии к ЕС, показал раскол в обществе. «За» проголосовали 50,35%, «против» — 49,65%. После этого нужно ожидать, что президент республики Майя Санду усилит борьбу с политическими оппонентами.

«Теперь коллективному Западу, чтобы удержать Молдавию на своей орбите, нужно дать лицензию Санду на отстрел оппонентов, что она и её сторонники с нетерпением ждут», — написал Медведчук 28 октября в колонке на медиаплатформе «Смотрим. ру».

По его мнению, дестабилизация в Молдавии может произойти, несмотря на жёсткие меры властей по подавлению недовольных, так как продолжает тлеть конфликт республики с Приднестровьем, а на Украине проживает много гагаузов, которые сочувствуют молдавским гражданам. Это может спровоцировать войну в регионе.

«Открыв рот на Молдавию, коллективный Запад рискует подавиться. И это может привести Вашингтон и Брюссель к решению пожертвовать Санду и продолжить политику агрессии, одурачивания простых людей, преступного захвата власти под прикрытием так называемой «демократии», — отметил политик.

Как передавало ИА Регнум, референдум о вступлении Молдавии в ЕС провели 20 октября, в один день с выборами президента. Идущая на второй срок Санду набрала около 42%, не сумев победить в первом туре. Второй тур назначили на 3 октября, в него также прошёл бывший генпрокурор республики Александр Стояногло.

Центральная избирательная комиссия Молдавии 25 октября утвердила результаты референдума. Итоги голосования направили в конституционный суд для вынесения решения о признании итогов.

Руководитель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал «беспределом» стремление властей республики внести изменения в Конституцию. Он подчеркнул, что в случае победы «здравых сил» на президентских и парламентских выборах подобные решения действующей власти будут отменены.