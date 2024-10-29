Киев, 29 октября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Верховная рада Украины поддержала законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 суток. Об этом 29 октября сообщил депутат Ярослав Железняк.

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В Telegram-канале он уточнил, что за продление военного положения высказались 311 нардепов, за мобилизацию — 304 депутата.

Военное положение будет действовать в период с 10 ноября текущего года до 7 февраля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский решил продлить срок мобилизации и военного положения на 90 дней. Пролонгация стала 13-й с начала проведения специальной военной операции.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

По словам экс-главы образованной киевским режимом Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, принудительная мобилизация в ряды ВСУ не повышает боеспособность, а только приводит к массовому дезертирству. Он отметил, что только один из 25 мобилизованных готов участвовать в боях, остальные либо сбегают, либо быстро погибают.