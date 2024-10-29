Москва, 29 октября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» получил диплом в номинации «За лидерство в ESG-прозрачности» в категории «Инфраструктурное строительство» ежегодного рэнкинга, составляемого рейтинговым агентством «Эксперт РА». Компания оценивает, насколько хорошо организации справляются с вопросами социального развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами, как решают вопросы, связанные с воздействием на окружающую среду.

«Мосинжпроект»

В этом году в рейтинг вошли 124 компании. Их прозрачность оценивалась по четырем блокам — экология, общество, корпоративное управление и используемые стандарты.

Рэнкинг представили в рамках ежегодной конференции ESG-day «Эксперт РА». Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы ESG-повестки, новшества национального законодательства и регулирования в области устойчивого развития. В рамках конференции рассмотрели тренды и сложившиеся практики в подготовке нефинансовой отчетности, охватывающей одновременно экономические, экологические и социальные аспекты деятельности компаний.

«Мосинжпроект» также принял участие в экологической акции «Сохрани лес», в рамках которой в национальном парке «Угра» Калужской области высадили восемь тысяч саженцев дуба на площади два гектара. Акция стала завершающим мероприятием конференции ESG-day.

Инжиниринговый холдинг включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 79 станций метро, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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