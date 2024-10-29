Москва, 29 октября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. ООО «Ашан» подало заявку на регистрацию нового логотипа с изображением птенчика. Данные об этом содержатся в базе Роспатента.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В перечень товаров, которые компания намерена выпускать под данным логотипом, входят продукты, косметика, безалкогольные напитки и игрушки.

«Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — сообщили RB в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».

По мнению основательницы патентного бюро Ezybrand Ольги Бондаревой, регистрация нового логотипа может быть частью общего ребрендинга компании и в то же время служить «подстраховкой» от рейдерского захвата бренда.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября французское издание Le Figaro опубликовало материал, в котором утверждалось, что «Ашан» якобы выставил на продажу свой российский филиал. В публикации говорилось, что владеющая сетью семья Мюлье решила продать свой бизнес в России из-за «невозможности продолжать деятельность» при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях.

Российский филиал сети «Ашан» опроверг сообщения СМИ о продаже бизнеса в России, назвав их слухами. Комментируя это, в «Ашане» подчеркнули, что на протяжении нескольких лет сталкиваются с подобными слухами.

В конце апреля 2024 года ретейлер уже опровергал слухи об уходе из России. Он отмечал, что компания планирует продолжать развитие в стране.