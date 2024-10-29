Москва, 29 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. В Москве врачи спасли 68-летнего мужчину, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Об этом 29 октября сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

По её словам, медики оказали необходимую помощь в шок-центре больницы имени И. В. Давыдовского. Всего их в столице открыли уже 14. Из машины сокрой помощи пенсионера доставили в заранее подготовленную рентген-операционную, где выполнили коронографию. исследование показало закупорку тромбами правой коронарной артерии и повреждение одной из мышц, отвечающих за работу митрального клапана.

Клиническая смерть наступила после развития кардиогенного шока. После стабилизации его состояния, спустя сутки, мужчину прооперировали, заменив митральный клапан и выполнив шунтирование правой коронарной артерии. После операции пациент пережил тяжелейшую полиорганную недостаточность. Суммарно в стационаре он провёл 39 суток.

«Сейчас после курса реабилитации мужчина вернулся домой и чувствует себя хорошо», — процитировал Ракову официальный портал мэра Москвы.

По её словам, открытые в Москве шок-центры работают уже два года. В каждом из них есть современное оборудование, в том числе аппараты механической поддержки кровообращения, прежде всего системами ЭКМО.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября врачи перинатального центра московской клинической больницы № 31 спасли ребёнка, у которого до рождения обнаружили опухоль в ротовой полости. Чтобы предотвратить удушье ребёнка при рождении, специалисты выполнили её матери кесарево сечение, а на следующий день удалили новообразование у младенца.