Бейрут, 29 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» избрало своим новым лидером заместителя генсека этого движения шейха Наима Касема. Об этом 29 октября говорится в заявлении «Хезболлы».

Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Совет шуры (главный руководящий орган «Хезболлы». — Прим. ред.) избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарём движения», — отмечается в нём.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября израильские военные нанесли массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате атаки погиб генсек «Хезболлы» Хасан Насралла.

Телеканал Al Arabiya 29 сентября сообщил, что новым генсеком шиитского движения избрали Хашема Сафи ад-Дина. До этого он являлся главой исполнительного комитета «Хезболлы».

ЦАХАЛ 22 октября официально заявила о ликвидации Хашема Сафи ад-Дина, который был главным претендентом на пост генсека «Хезболлы». По информации телеканала Al Hadath, вместе с ним на месте удара израильских военных нашли тела ещё 23 человек.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков 28 октября отметил, что российская сторона поддерживает контакты с властями Ирана и Израиля, прикладывая все усилия для призыва их к сдержанности на фоне очень напряжённой обстановки на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что РФ привержена миротворческому делу и будет продолжать и дальше прикладывать возможные усилия для снижения эскалации.