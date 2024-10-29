Москва, 29 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В составе пытавшейся прорваться в Брянскую область диверсионно-разведывательной группы украинских формирований было 10 боевиков. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Росгвардии.

rosguard.gov.ru

Отмечается, что украинских диверсантов обнаружили в ходе воздушной разведки в Климовском районе Брянской области, после чего по ним был нанесён артиллерийский удар и ДРГ с потерями отступила на контролируемую киевским режимом территорию.

«Позже операторы БПЛА Росгвардии обнаружили скопление живой силы в лесном массиве и ангаре на территории Черниговской области. По ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Министерства обороны и FPV-дронами Росгвардии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщало, российские силовики 28 октября пресекли попытку нарушения госграницы в Брянской области иностранными наёмниками со стороны Украины. Позднее ФСБ опубликовала видео с места боя с диверсантами в брянском приграничье. У одного из ликвидированных в руке была икона с молитвой на польском языке, возле другого нашли флаг Канады, а на плече ещё одного боевика набита татуировка, которую обычно носят военнослужащие из десанта ВС США.

Из этой видеозаписи также стало известно, что группа западных наёмников несла с собой большое количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4, которую произвели в чешском городе Семтине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 28 октября подтвердила, что среди уничтоженных в брянском приграничье наёмников были граждане США, Канады и Польши.

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов 29 октября заявил, что в составе ликвидированных в Брянской области наёмников был представитель 75-го рейнджерского полка глубинной разведки армии США. По его словам, эти военные специализируются на диверсионной деятельности, а также уничтожении объектов военной инфраструктуры и аэродромов.