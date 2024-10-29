* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 октября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о фейках в отношении российской армии и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича на срок два месяца», — указано в Telegram-канале судов.

Срок будет исчисляться с момента экстрадиции актёра на территорию России либо с момента его задержания в стране.

Как сообщало ИА Регнум, покинувший Россию Смольянинов не выплатил долг по кредитам и штрафам, превышающий 160 тыс. рублей. У актёра остались невыплаченными штраф в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, 14 штрафов от Госавтоинспекции на 18 тыс. рублей и иные задолженности.

Осенью 2022 года Смольянинов покинул Россию и перебрался в Латвию. Тогда же в отношении него возбудили дело об административном правонарушении за дискредитацию ВС РФ. В январе следующего года актёр заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима, а позже заверил, что сможет выступить перед бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), но только тайно.

В январе 2023 года Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов. В мае 2024 года актёра внесли в перечень террористов и экстремистов.