Москва, 29 октября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Сорокалетний актёр Михаил Демчук скончался из-за острой сердечной недостаточности на фоне избыточного веса. Об этом ИА Регнум сообщил родной брат покойного артиста.

Социальные сети Михаил Демчук

По словам родственника, Михаил не болел и на здоровье никогда не жаловался. У мужчины были хронические заболевания, связанные с избыточным весом и повышенной нагрузкой на сердце, однако это не мешало ему вести активный образ жизни и много работать.

«Последние дни жизни Миша чувствовал себя хорошо, был бодр и жизнерадостен, как и всегда. Ничто не предвещало беды. Мы общались с ним утром в день трагедии — всё было в порядке, а уже в обед я зашел к нему в гости и нашел его тело», — рассказал Владимир.

По его словам, брат активно снимался в кино и сериалах, был постоянно в делах и проектах.

«Он любил свою профессию, часто снимался. Немного огорчался, что на главные роли его пока не берут, но всегда верил в себя и надеялся, что однажды его оценят по достоинству. Никогда не унывал. Он был одиноким, ни жены, ни детей», — поделился мужчина.

Кроме того, Владимир рассказал о другом увлечении своего брата: Михаил увлекался IT-сферой. Вместе они разрабатывали компьютерную игру, которую чуть-чуть не успели закончить.

«Мы вместе делали онлайн игру, файтинг с аватарами. По задумке, игроки могут загрузить свои фотографии и сражаться на ринге не с вымышленными безликими персонажами, а как будто друг с другом. Мы немного не успели закончить. Но я доделаю игру один, в память о брате», — отметил Владимир.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 16 октября умер российский актер 40-летний Михаил Демчук, известный по роли в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

Михаил начал сниматься в кино с 2017 года, с тех пор принял участие более чем в 40 проектах. Среди его ролей — хозяин автосервиса в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» (2021), продавец кроликов в фильме «Полярный-2» (2021), толстовец в «Караморе» (2022), мужик из бара в сериале «Беспринципные-4» (2024) и бандит в фильме «Тур с Иванушками» (2024).

Кроме того, Демчук снимался в сериалах «Балабол-8», «ФГУП «Луч» и «Шаман», которые на данный момент еще находятся в производстве.