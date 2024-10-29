Москва, 29 октября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Случай с нападением пантеры на трёхлетнего ребёнка в Ангарске снова заставляет задуматься о том, как запрещённые законодательно цирки-шапито продолжают работать в тех или иных городах России. По мнению партнёра адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры» Сергея Узденского в данном случае очевидны основания для возбуждения уголовного дела.

Patricio Murphy/Global Look Press

Кроме того, сотрудники цирка допустили ребёнка к агрессивному и опасному животному, не предприняв должных мер безопасности.

Адвокат пояснил, что родители пострадавшего ребёнка имеют право обратится в суд.

«По делу потерпевшим должен быть признан кто-то из законных представителей, то есть родителей пострадавшего мальчика. После того, как это будет сделано, они получат право обратиться с гражданским иском в уголовном деле», — рассказал УзденскийИА Регнум.

В иске они могут потребовать возмещения стоимости лечения и реабилитации ребёнка, а также возмещения морального вреда.

Также Узденский отметил, что цирки-шапито по-прежнему работают несмотря на их запрет. По его словам, это возможно из-за попустительства чиновников на местах и недосмотра.

«Простым гражданам бороться с незаконными передвижными цирками можно: просто их не посещать. Тем более это цирки — источник повышенной опасности для жизни и здоровья посетителей. И там как правило нарушаются санитарные нормы и присутствует жестокое обращение с животными. Также можно жаловаться в полицию, прокуратуру», — добавил адвокат.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов также напомнил, что в законодательстве передвижные цирки-шапито запрещены. Эта форма деятельности уже несколько лет признана незаконной и наказывается крупными штрафами. Гастролировать могут только крупные стационарные цирки.

«Видимо, жажда наживы таких людей не останавливает, раз они подобным «чёсом» занимаются. Но это вопрос к правоохранительным органам и руководству города, которое разрешили эту деятельность в Ангарске. Они-то куда смотрели? И допустили трагедию. И теперь это уже не штрафы, а уголовная ответственность, потому что мальчику причинили вред здоровью, создали угрозу для жизни его, нарушили требования по проведению культурно-зрелищных мероприятий, по использованию диких животных», — подчеркнул депутат.

В этой ситуации допущен целый ряд нарушений законов: о защите прав потребителей, незаконное предпринимательской деятельности, организации незаконной фотосессии, также присутствует нарушение законодательства об ответственном обращении с животными и уголовного законодательства, то есть создание условий опасных для жизни и здоровья граждан. Поэтому Бурматов сообщил, что готовит депутатский запрос в прокуратуру и Следственный комитет.

Сам нцидент с нападением пантеры на малыша произошёл 29 октября в Ангарске в Иркусткой области. Отец трёхлетнего ребёнка привёл его на представление в частный передвижной цирк «Дикий драйв» и решил сфотографировать мальчика с хищником. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, но не отвечающих требованиям безопасности.

Представители передвижного цирка «Дикий драйв» назвали сообщения о нападении пантеры на ребенка фейком, распространяемым «врагами, которые хотят, чтобы российский цирк остался без животных». В тот день не было представлений и пантера в программе не была заявлена, добавил представитель цирка.