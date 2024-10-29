Москва, 29 октября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Изометрическая тактическая RPG с нелинейным сюжетом «Сатурн» вышла на VK Play. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба площадки.

Дарья Драй ИА REGNUM

Разработчиком выступила команда студии Ninsar. Games. Через несколько дней игра станет доступна в Steam, а в ноябре состоится релиз мобильной версии.

По словам СEO Ninsar. Games Егора Сечинского, сюжет отразил представление о том, как современные инновации изменят жизнь людей через 40 лет. При создании игрового мира команда вдохновлялась произведениями Александра Беляева, Станислава Лема и братьев Стругацких.

«А основу составляет то, что нам близко и понятно — собственная культура и идентичность. Тематика космических путешествий и футуризм близки нашей команде. Мы надеемся, что «Сатурн» займет свою уникальную нишу в этих жанрах и игроков ждёт уникальный игровой опыт», — рассказал Сечинский.

По сюжету в 2026 году таинственный сигнал из космоса заставляет искусственный интеллект машин восстать против своих создателей по всей Солнечной системе. Главный герой игры — Аким, российский инженер и физик, должен раскрыть тайну межпланетного сигнала и предотвратить конец света. Игроки будут путешествовать по спутникам Сатурна, сражаться в космосе и на Земле с роботами. Выбор пути решения проблемы будет зависеть от пользователя.

Сечинский отметил, что не всегда будет достаточно применения грубой силы. Прохождение потребует решать задачи и головоломки, научится мыслить, как главный герой — учёный.

«Например, на одном из уровней необходимо будет создать топливо, смешав в правильных пропорциях химические элементы. Спорить с искусственным интеллектом, разгадывать правильную последовательность кодов, цифр и уравнений. Есть множество способов преодолеть трудности на своем пути», — отметил СEO.

Он также сообщил, что в будущем игра будет поддерживаться патчами с новым контентом как минимум до конца года. Прохождение в среднем займет восемь часов.

В «Сатурне» в рамках основного сюжетного квеста пользователи смогут посетить три спутника газового гиганта: Энцелад, Япет и Титан, узнать их особенности, потенциальные сложности исследования, побывать на научных станциях и военных базах, которые люди создадут там к 2062 году.

Уточняется, что в части геймплея «Сатурн» сохраняет основные элементы классических ролевых игр, но предлагает ряд необычных для жанра механик. Первая — цикличность, из-за которой при ненахождении ключа к предотвращению катастрофы игрок возвращается к началу. Второй особенностью стало время, которое зависит от действий игрока. На спасение мира есть три дня, определяющие и ограничивающие выборы пользователя. Такое новшество позволит получать разные исходы в финале цикла.

Как сообщало ИА Регнум, в августе начался публичный этап «Лаборатории» — совместного проекта VK Play и VK Education для студентов — разработчиков игр, для которого были отобраны 30 лучших игр от студентов ИТМО, НИУ ВШЭ, B&D и других вузов. В течение месяца сообщество игроков решало, какие игры достойны звания лучших. Каждый отзыв мог повлиять не только на итоговую версию игры, но и на будущее самого разработчика. Пользователям нужно было выбрать10 проектов, которые получат поддержку VK Play и партнёров площадки, а после будут представлены издателям.