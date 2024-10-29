Москва, 29 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. В зону проведения специальной военной операции были поставлены первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер», способных выполнять разнообразные задачи на поле боя. Об этом 29 октября сообщило общественно-политическое объединение «Народный фронт».

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«Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, а также вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия, тем самым облегчить выполнение боевых задач нашим военнослужащим и сохранить им жизнь», — рассказал в беседе с агентством ТАСС разработчик «Курьера» Михаил.

В Народном фронте уточнили, что в ближайшее время бойцам российской армии планируется передать ещё 20 НРТК.

Как передавало 18 сентября ИА Регнум, в России началось серийное производство первого отечественного тяжёлого морского дрона на базе катера под названием «Визир». Он способен нести и применять управляемое оружие, проводить разведку местности, а также осуществлять грузоперевозки.

В августе подразделения ВС РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели. Дальность их полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры беспилотника можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.

В зоне специальной военной операции российские военные успешно тестируют ещё одну новую разработку — наземный беспилотник «Каракатица», предназначенный для установки дымовой завесы. В основе дрона — платформа, которая ранее использовалась для доставки боеприпасов на передовую, для доставки к вражеским укреплениям взрывчатки, а также для эвакуации раненых.