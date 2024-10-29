Грозный, 29 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на украинскую атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — сказал он журналистам.

Кадыров добавил, что дал поручение командирам, которые находятся на передовой, ещё больше усилить борьбу.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября Кадыров сообщил, что в Гудермесе в результате беспилотной атаки возник пожар на территории Российского университета спецназа. По его словам, загорелась крыша пустующего здания. Глава региона добавил, что деятельность вуза не приостанавливали, все его службы продолжили работу в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет, пожар был оперативно потушен.