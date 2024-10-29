Иркутск, 29 октября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») дополнительно добыл более 2,6 млн тонн нефти за пять лет. Таких результатов удалось достичь благодаря программе уплотняющего бурения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Уплотняющее бурение подразумевает увеличение количества скважин на прежней площади месторождения. Программа такого бурения реализуется на Верхнечонском месторождении с 2019 года, и с этого времени «Верхнечонскнефтегаз» дополнительно ввел в эксплуатацию 117 скважин.

Верхнечонское месторождение находится в промышленной разработке с 2008 года. На начальном этапе его эксплуатации использовали семиточечную систему разбуривания: шесть добывающих скважин вокруг одной нагнетательной. Расстояние между скважинами составляет 1040 метров. Большая часть скважин — горизонтальные, с различными типами закачивания.

После начала реализации программы нефтяники реконструировали существующие кустовые площадки и пробурили несколько дополнительных скважин, что привело к увеличению добычи нефти. Дополнительные горизонтальные стволы располагаются на расстоянии 300-500 метров относительно соседних.

Работу над каждой новой скважиной специалисты планируют исходя из конкретных геологических и поверхностных условий. Они учитывают результаты гидродинамического моделирования, выявляют зоны остаточной нефтенасыщенности, актуального пластового давления, взаимодействие с соседними добывающими скважинами.