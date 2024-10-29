Новые технологии увеличивают добычу нефти
Иркутск, 29 октября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») дополнительно добыл более 2,6 млн тонн нефти за пять лет. Таких результатов удалось достичь благодаря программе уплотняющего бурения.
Уплотняющее бурение подразумевает увеличение количества скважин на прежней площади месторождения. Программа такого бурения реализуется на Верхнечонском месторождении с 2019 года, и с этого времени «Верхнечонскнефтегаз» дополнительно ввел в эксплуатацию 117 скважин.
Верхнечонское месторождение находится в промышленной разработке с 2008 года. На начальном этапе его эксплуатации использовали семиточечную систему разбуривания: шесть добывающих скважин вокруг одной нагнетательной. Расстояние между скважинами составляет 1040 метров. Большая часть скважин — горизонтальные, с различными типами закачивания.
После начала реализации программы нефтяники реконструировали существующие кустовые площадки и пробурили несколько дополнительных скважин, что привело к увеличению добычи нефти. Дополнительные горизонтальные стволы располагаются на расстоянии 300-500 метров относительно соседних.
Работу над каждой новой скважиной специалисты планируют исходя из конкретных геологических и поверхностных условий. Они учитывают результаты гидродинамического моделирования, выявляют зоны остаточной нефтенасыщенности, актуального пластового давления, взаимодействие с соседними добывающими скважинами.