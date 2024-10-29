Москва, 29 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В подмосковной Шатуре возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего учителя истории, обществознания и географии, совратившего девочку-подростка. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Petrov Sergey/Global Look Press

О том, что отношения педагога и 15-летней школьницы вышли за пределы изучения истории, узнали коллеги мужчины. Они и сообщили обо всём в полицию. Выяснилось, что школьница и учитель обменивались интимными фото. На допросе учитель признал вину, следствие запросило для него подписку о невыезде. Девочке назначили акушерско-гинекологическую и комплексную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

В сентябре ИА Регнум писало, что жителю американского штата Небраска 27-летнему Захари Шейху грозит пожизненное заключение за сексуальное насилие над девочками. Мужчина выдавал себя за подростка, чтобы посещать школу.