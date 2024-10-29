Киев, 29 октября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Страны Запада совершенно несправедливо отказываются пригласить Украину в НАТО. Такое мнение высказал в субботу, 29 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

В публикации в своём Telegram-канале он отметил, что приглашение в НАТО — это не то же самое, что полноправное членство в альянсе.

«Однако некоторые лидеры говорят об этом так, как будто это одно и то же. Их спрашивают о приглашениях, а они отвечают, что речь идёт о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать «нет», — посетовал Зеленский.

Также глава киевского режима призвал своих сторонников «активно обсуждать» вопрос принятия Украины в альянс с партнёрами «по всей Европе», чтобы как можно быстрее добиться геополитической ясности.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана.

Агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран НАТО заявило, что в альянсе, прежде чем предложить Украине членство, хотят, чтобы у Киева не было никаких споров относительно государственной границы. Это необходимо для гарантии того, что блок не будет втянут в территориальные споры.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул 21 октября, что вступление Украины в НАТО абсолютно недопустимо для России и не может быть частью каких-либо мирных договоренностей.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия стремится к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта. При этом, по его словам, диалог по Украине возможен только на базе стамбульских договорённостей, достигнутых весной 2022 года. В июне глава государства подчеркнул, что одним из условий для переговоров между Россией и Украиной является отказ Киева от планов вступить в Североатлантический альянс.