Москва, 29 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Верховный суд России определил, что физическим лицам, получающим проценты от предоставления денег в заём, надлежит платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в постановлении ВС, опубликованном на портале «Электронное правосудие».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Суд рассмотрел иск ООО «Автобаза-М» к инспекции Федеральной налоговой службы №35 по Москве. Компания в 2019 году взяла у своего гендиректора в долг 4,35 млн под 30% годовых. Сначала он платил налог по ставке НДФЛ, а 1 января 2021 года вместо него начал платить налог на профессиональный доход (НПД).

ФНС служба доначислила бизнесмену налог и выписала штраф. Он обратился в суд и в трёх судебных инстанциях решения были приняты в его пользу. Но Верховный суд указал на то, что НПД допустим только в случае реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав. Постановление было выпущено 24 октября.

«Доходы в виде процентов по займу подлежат отнесению к пассивному доходу — они не связаны с активной деятельностью лица, получающего доход. <…> Следовательно, правоотношения, основанные на договорах займа, не имеют признаков оказания услуг либо передачи имущественных прав», — говорится в постановлении ВС.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября издание РБК сообщило, что Министерство финансов России и ФНС по поручению правительства готовят поправки в Налоговый кодекс для упрощения подачи деклараций по НДФЛ. После их принятия физлицам не придётся самостоятельно заполнять декларации, а налоги будут начисляться на основании данных, полученных через межведомственный информационный обмен.

17 октября газета «Ведомости» сообщила о предложении Минтруда России провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Ведомство разработало соответствующий законопроект. Нововведение планируют ввести 1 января 2026 года.