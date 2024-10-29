Москва, 29 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Общероссийское общественное движение «Ветераны России» для повышения рождаемости предложило разрешить женщинам по желанию переходить на удалённую работу. Соответствующий документ был направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мы предлагаем рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию», — процитировало 29 октября «РИА Новости» текста обращения.

Общественники уверены, что инициатива станет стимулом для повышения рождаемости у тех женщин, которые работают в таких сферах, как бухгалтерия, маркетинг, IT и даже на госслужбе. Они ссылаются на исследования, утверждающие, что те, кто трудится из дома, чаще решаются родить ребёнка.

Создание комфортных условий для совмещения работу и материнства укрепит демографическую ситуацию в стране, подчеркнули в движении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях.

В июле стало известно, что повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году заявлено в числе задач национального проекта «Семья». Кроме того, правительство намерено добиться ежегодного роста суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей, а также снижения уровня бедности многодетных семей до 12%.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.