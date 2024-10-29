Москва, 29 октября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Эр-Рияд может выступить посредником в переговорах Москвы и Киева. Об этом сообщил посол королевства в РФ Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

Иван Шилов ИА Регнум

«Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами», — заявил дипломат в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 октября отмечал, что российская сторона готова идти на разумные компромиссы с украинской стороной, но на основании сложившейся ситуации. Глава государства подчеркнул, что никаких «разменов» не будет. Путин добавил, что говорить о шансах на мирное урегулирование нецелесообразно, поскольку киевский режим уже много раз отказывался от мирных переговоров.

18 октября на встрече с представителями средств массовой информации (СМИ) стран БРИКС президент России Путин назвал Саудовскую Аравию комфортным местом для проведения возможных переговоров по Украине, а отношения с руководством королевства охарактеризовал как товарищеские.

Тогда же российский лидер заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, но назначать сроки мирного процесса сейчас, так или иначе, контрпродуктивно.