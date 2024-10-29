Москва, 29 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за введение ответственности за буллинг. Об этом она заявила 29 октября на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодёжной политике.

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«Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность. Ответственности нет, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалось», — заявила омбудсмен.

Она отметила, что травля рушит человеческие судьбы, поэтому только механизм ответственности поможет остановить её.

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев в свою очередь предложил обратиться в Министерство просвещения с запросом о подготовке соответствующего законопроекта. Он подчеркнул, что, согласно исследованию «Движения первых», 75% подростков сталкивались с травлей либо как жертвы, либо как свидетели.

Как сообщало ИА Регнум, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова 23 сентября заявила, что в этом году в её аппарат поступило более 200 сообщений о детской травле. Тогда же она подчеркнула, что в школах до сих пор нет единого подхода к решению данной проблемы.

17 января на слушаниях в Госдуме обсудили законопроект, который предлагает ввести штрафы для родителей, чьи дети занимаются травлей. Как сказала первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, проект также предлагал ввести само понятие травли и принять госпрограмму ее профилактики. Депутат заявила, что акт требует доработки по некоторым статьям.