Москва, 29 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Открывшийся на Украине завод немецкого оружейного концерна Rheinmetall является законной целью для российских Вооружённых сил. Об этом во вторник, 29 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

IMAGO/Michael Bihlmayer

«Разумеется, да», — указал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, о планах немецкого концерна запустить на Украине производство оружия стало известно в феврале 2024 года. В марте компания заявила о намерении открыть на территории Украины как минимум четыре оружейных завода.

26 октября глава компании Армин Паппергер сообщил, что один из заводов уже запущен. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Паппергера, сообщил, что ждёт «праздничного салюта» прямо на производстве. Публикацию в своём Telegram-канале он сопроводил видеокадрами взрывов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что завод Rheinmetall по производству бронетехники, если он будет построен на Украине, станет законной целью российской армии.