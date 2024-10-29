Москва, 29 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Различные обвинения американского руководства в адрес России всегда голословны и являются излюбленным упражнением властей США, заявил 29 октября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/Global Look Press

К такого рода обвинениям относятся и те, которые распространили американские СМИ относительно якобы публикаций Россией, Китаем и Кубой фейков об ураганах «Милтон» и «Хелен» в США.

«Это не что иное, как голословные обвинения. Мы их абсолютно отвергаем», — заявил Песков.

Он отметил, что разнообразные обвинения звучат в адрес России с завидной регулярностью. В результате Москва начинает относиться к подобным выпадам с иронией.

Ранее американские телеканалы NBC News и CNN сообщили, что российские, китайские и кубинские агенты якобы пытались усилить ложную информацию об ураганах «Милтон» и «Хелен», недавно обрушившихся на США. Телеканал утверждал, что они распространяли фейки о реакции американского руководства на эти стихийные бедствия. При этом телеканалы привели данные американского чиновника, который в свою очередь ссылается на последние разведданные США.

Чиновник заявил, что связанный с Китаем аккаунт в соцсетях использовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение вице-президента Камалы Харрис, наблюдающей за ущербом от наводнения. Рядом находилась табличка «Все деньги США ушли на Украину, в Израиль и на Тайвань».

Также он заявил, что российское государственное информагентство опубликовало в Telegram сгенерированное изображение затопленного Диснейленда. Чиновник заявил, что российские СМИ ложно обвиняют руководство США в том, что оно отказывает людям в средствах на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Как сообщало ИА Регнум, ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США в конце сентября. Его жертвами стали порядка 230 человек. Около миллиона человек остались без электричества. В штатах Северная и Южная Каролина без света остались около 90% домохозяйств.

Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье американского штата Флорида в ночь на 10 октября. Он принес с собой торнадо с порывами ветра до 70 м/с и мощные ливни с паводками. Местами скорость ветра достигала 195 км/ч. В результате воздействия стихии погибли 15 человек.

В начале октября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил руководство страны в том, что оно выделило слишком мало средств на помощь пострадавшим от урагана на фоне огромных трат на нужды других стран, в том числе на их вооружение. Людям, оставшимся без крова, предлают только по $750. На вооружение других стран при этом тратятся десятки миллиардов долларов. По словам Трампа, главную угрозу для США представляют не Россия и Китай, а действующая администрация, состоящая из представителей Демпартии.