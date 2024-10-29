Москва, 29 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Число пользователей российских почтовых сервисов в январе–сентябре выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их трафик увеличился на 50%. Такие данные следуют из исследования аналитиков Yota на основе обезличенных данных абонентов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Самым популярным почтовым сервисом остается Gmail от Google: за год число его пользователей выросло на 19%, однако их активность при этом снизилась на 10%. Второе место в топе занимает Яндекс Почта, аудитория которой выросла на треть (+35%), а активность на 10%. Тройку лидеров замыкает Почта Mail, показавшая взрывной рост: за год сервисом стало пользоваться в 4 раза больше абонентов, а потребляемый ими трафик увеличился в 2,5 раза.

Главным проигравшим почтовым сервисом стал Outlook. Он потерял как пользователей, так и их трафик (–12% и –59% соответственно). Основной рост рынка обеспечили именно российские приложения, а их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55% в 2023 до 69% в текущем году.

Падение популярности иностранных почтовых сервисов выглядит закономерным явлением. В частности, аналитики Yota напомнили, что с 2025 года вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах. Первоначально данная мера планировалась к введению в конце 2023 года, но затем срок был перенесен на год. Между тем, уже сейчас на ряде сайтов нельзя использовать иностранную почту для регистрации.

Определенное влияние на миграцию пользователей электронной почты на российские ресурсы оказали сообщения официальных лиц в сентябре текущего года о возможном запрете на создание новых аккаунтов со стороны Google. На этом фоне российские почтовые сервисы стали предлагать различные способы переноса писем и другой информации с иностранных ресурсов.

Почтовыми сервисами пользуются в основном люди от 26 до 45 лет, на них приходится 60% всей аудитории. Они же активнее всего переходят на российские приложения — 61% новых пользователей отечественных почтовых ящиков. При этом выбор сервиса нередко зависит от возраста: пока молодежь (14–25 лет) все еще предпочитает Gmail, абоненты старше 56 лет выбирают «Яндекс Почту».