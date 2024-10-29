Москва, 29 октября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное лишение свободы по делу об организации убийств, требует перевести его в колонию, расположенную в Мордовии. Об этом во вторник, 29 октября, рассказал его адвокат Эльмар Ализаде.

Bulkin Sergey/Global Look Press Рауф Арашуков

«В настоящее время он содержится в «Черном дельфине» в Оренбургской области», — уточнил адвокат в беседе с ТАСС.

По словам юриста, там его клиент подвергается различным провокациям. Ализаде также напомнил, что в этом субъекте РФ есть две колонии для пожизненно осужденных, в одной из которых отбывает наказание отец экс-сенатора Рауль Арашуков.

Как сообщало ИА Регнум, Рауф Арашуков отбывает в колонии пожизненное наказание за организацию двух убийств, создание преступного сообщества с использованием должностного положения и ряд других преступлений. Вместе с ним в декабре 2022 года приговор вынесли также его отцу, бывшему советнику гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.

22 октября одного из адвокатов бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии задержали при передаче взятки, посредством которой экс-чиновник рассчитывал улучшить своё содержание в колонии.

16 октября на странице бывшего сенатора в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) были опубликованы извинения Арашукова перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он также попросил у чеченского лидера помощи, но не уточнил, о чём идёт речь.

Позднее бывший сенатор от КЧР назвал свои извинения перед Кадыровым личным делом. Он также отметил, что нет ничего предосудительного в том, что человек признал свою ошибку и принёс извинения.