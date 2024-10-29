Москва, 29 октября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Госдума рассмотри поправки об освобождении старших по дому от уплаты налога на доходы физлиц. Об этом 29 октября заявил замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко.

Сейчас управдомы получают зарплату по решению собрания жильцов, зависящую от количества квартир. Подобный доход облагается НДФЛ и страховым взносом в 30%. При этом часто старшими по дому становятся пенсионеры, которые, получив статус работающих, теряют индексацию пенсии. При этом зарплата их может составлять минимум в 5 тыс. рублей.

В результате мало кто соглашается быть управдомом, так как не готов терять индексацию ради небольших выплат за работу, отметил замглавы комитета.

«В рамках пакета законопроектов, меняющих налоговое законодательство, мы сейчас рассматриваем законодательную инициативу, предлагающую вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы их доходов, назвать их не «зарплатой» или «прибылью», а вознаграждением в случае, если нет именно трудового договора», — процитировало «РИА Новости» Аксененко.

По его словам, поправки находятся на рассмотрении ко второму чтению в Госдуме.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. В документе для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей ставка НДФЛ сохраняется на уровне 13%. Для людей с доходами от 2,4 млн до 5 млн рублей она составит 15%, с доходами от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, с доходами от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и с доходами более 50 млн рублей в год — 22%.

На следующий день глава государства подписал закон о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. Норму установили в рамках совершенствования налоговой системы России. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.