Москва, 30 октября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. После победы на выборах в Литве Социал-демократической партии не стоит ждать улучшения литовско-российских отношений, потому что в этой республике нет лояльных к России партий. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Я бы не впадал в эйфорию, как некоторые эксперты, что Социал-демократическая партия Литвы — это лояльная к России партия. Прибалтийские страны, они вообще заложники в своей политике от Европы и Великобритании», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что социал-демократы набрали меньше половины мест в парламенте и поэтому они самостоятельно не могут сформировать правительство. Им нужна будет коалиция с другими партиями, которые тоже прошли в парламент, причём коалиция будет весьма сомнительная, и они будут долго и сложно договариваться, отметил Мартынов.

По итогам второго тура парламентских выборов в Литве, состоявшихся 27 октября, победила Социал-демократическая партия, получив 52 места из 141. Победитель прошлых выборов, консервативная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы», набрала 28 мандатов.

На парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», выступившая за сохранения контактов с Россией и набравшая 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.

По мнению Мартынова, результат позволяет «Грузинской мечте» купировать риски и защититься от возможного цветного переворота.

«Администрация президента США Джо Байдена не вполне уверена в исходе собственных президентских выборов, которые состоятся через неделю, то есть в победе кандидата в президенты США Камалы Харрис. И если они не выигрывают выборы, то им незачем оплачивать госпереворот в Грузии», — отметил Мартынов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября отметил, что Москва обеспокоена ультиматумами, которые США и ЕС выдвигают Грузии. Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается в её внутренние дела.