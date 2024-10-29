Норфолк, Великобритания, 29 октября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России на Канарские острова, гружёное взрывоопасным нитратом аммония (аммиачной селитрой), остановилось в порту Грейт-Ярмут английского графства Норфолк. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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В материале от 28 октября указано, что директор порта Ричард Гоффин подтвердил швартовку борта. По его словам, ведётся перемещение опасного груза на другое судно. Сотрудники порта следят за безопасностью и намерены обеспечить продолжение дальнейшего пути MV Ruby.

Парламентарий Роджер Гейл, ведущий переговоры с замминистра транспорта Майком Кейном и рядом чиновников, в соцсети X (бывший Twitter) отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос санкций. Было подчёркнуто, что судно «не принадлежит России и не ходит под флагом страны», следовательно, международное право и рестрикции не нарушены.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября MV Ruby под флагом Мальты, нуждающееся в ремонте, несколько недель не могло зайти в европейские порты из-за запрета властей, опасающихся перевозимых судном российских удобрений. В августе оно покинуло российский морской порт Кандалакша в Мурманской области, а через некоторое время село на мель и получило повреждения, не позволившие продолжить путь в порты Африки.

На борту находится около 20 тыс. тонн нитрата аммония — компонента не только удобрений, но и взрывчатки. Власти опасались повторения техногенной катастрофы в Ливане, где в августе 2020 года в порту Бейрута взорвалось более 2,8 тыс. тонн аммиачной селитры, что привело к гибели более 200 человек.