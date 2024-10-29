Москва, 29 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о хищении сотрудниками ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» 20 млн рублей при заключении госконтракта с Минобороны России по организации питания военнослужащих во Владивостоке завершено. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что в июле 2023 года между Минобороны России и ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» в рамках гособоронзаказа был заключён контракт на сумму более 200 млн рублей по организации питания военнослужащих в городе Владивостоке. С ноября 2023 года по апрель 2024 года указанные сотрудники ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» похитили продукты на сумму свыше 20 млн рублей путем завышения количества питающихся в столовых военнослужащих с организацией продажи похищенного через торговые точки Владивостока.

«Военными следственными органами СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении организованной группы в составе сотрудников ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского, а также Владимира Ракова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

После ознакомления прокурора с материалами дела оно будет направлено в суд.

Как сообщало ИА Регнум 24 октября, суд арестовал имущество главы «Ленбытхима» по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны. Речь идёт об активах на общую сумму свыше 40 млн рублей.