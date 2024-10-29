Луганск, 29 октября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Украинская армия 29 октября попыталась обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

Александр Полегенько/ТАСС

Силы противовоздушной обороны отразили атаку.

«Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города», — сообщили в правительстве ЛНР.

На месте работают оперативные службы. Сотрудники ГАИ временно перекрыли движение в районе парка Горького. Жителей призвали соблюдать осторожность.

Как сообщили местные жители, в городе получили повреждения несколько частных и многоквартирных жилых домов. Взрывом выбило окна, посекло стены.

Как сообщало ИА Регнум, в Луганске прогремел взрыв, в районе железнодорожного вокзала на окраине города возникло сильное задымление. Местные жители опубликовали кадры, на которых виден поднимающийся в небо дым.