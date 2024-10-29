Москва, 29 октября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи народного артиста РФ Ильи Резника. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила пресс-служба СК России.

Pavel Kashaev/Global Look Press Илья Резник

Отмечается, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что внука Резника оскорбила по национальному признаку группа студентов вуза, где он учится. При этом отец молодого человека заявил, что после того, как его сын дал отпор обидчикам, в адрес семьи народного артиста России начали поступать угрозы.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. организовать проверку по данному факту и представить доклад», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября в школе № 71 Челябинска родитель угрожал расправой учительнице, которая попросила его ребёнка говорить на уроке на русском языке. Мужчина начал на повышенных тонах и в нецензурной форме кричать на педагога, заявив, что она больше не будет работать в школе. После инцидента женщину увезли в больницу.

Позднее в этот же день полицейские установили нарушителя и задержали его. Мужчина, угрожавший отрезать язык учительнице, принёс извинения за свои действия. Затем, 20 сентября, суд арестовал его на 14 суток.