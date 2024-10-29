Сеул, 29 октября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Охрана дочери лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э была усилена из повышения статуса, что может говорить о её подготовке в качестве потенциальной наследницы. Об этом 29 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/ТАСС Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э

«Положение Ким Чжу Э повысилось, о чём говорят её публичные выступления, в том числе в сопровождении [заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи] Ким Ё Чжон«, — указано в материале.

Также о возросшем статусе говорят появление на совместных снимках с Ким Чен Ыном и личная охрана, отмечает агентство.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Ким Чен Ын вместе с дочерью посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет. Делегация ознакомилась с ходом производства, осмотрела крупные произведённые на заводе пусковые машины. Глава КНДР поставил перед руководством завода новые задачи, подчеркнув важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений.