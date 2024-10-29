Серпухов, Московская область, 29 октября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В подмосковном Серпухове создадут индустриальный парк «Пущино». Соответствующее соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключили AVA Group, АО «Большой Серпухов» и правительство Московской области.

Sergey Elagin/Global Look Press

В рамках индустриального парка «Пущино» построят более 90 000 кв. метров производственных и лабораторных корпусов, а также создадут более 1000 рабочих мест. Частные инвестиции в развитие индустриального парка превысят 4 млрд рублей.

«Подмосковные индустриальные парки являются востребованными площадками для инвесторов, реализующих проекты в самых разных сферах промышленности», — отметила зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Среди индустриальных парков она перечислила проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета страны.

Запуск индустриального парка запланирован в 2026 году. По словам Зиновьевой, его площадь составит 53,8 га. Земельный участок для реализации проекта предоставлен инвестору на льготных условиях — без проведения торгов.

Индустриальный парк реализуют в рамках поручения президента России по развитию проекта «Большой Серпухов». В реализации принимают участие АО «Большой Серпухов» и AVA Group, а также Курчатовский институт, Российская академия наук и другие ведущие научные организации. Цель проекта — обеспечить технологический суверенитет страны за счет развития на территории Серпухова, Пущино и Протвино научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности. Проект предусматривает в том числе строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание и развитие рекреационных и досуговых зон.

«Развитие науки и технологий — важнейшая составляющая для обеспечения технологического суверенитета нашей страны», — рассказал руководитель проекта «Большой Серпухов» Умар Кремлёв. Он добавил, что в рамках создаваемого индустриального парка будут реализовывать инвестиционные проекты в сфере медицины и фармакологии, информационных технологий, автомобилестроения и других социально значимых отраслях.

«Наша основная задача — создание максимально комфортных условий для резидентов индустриального парка «Пущино», работающих для увеличения продолжительности и повышения качества жизни граждан нашей страны», — подчеркнул Кремлёв.

Строительство инфраструктуры индустриального парка будет вести партнер проекта — многопрофильный холдинг AVA Group. Совместно с АО «Большой Серпухов» холдинг участвует в обновлении научно-технологической и социальной базы Подмосковья.

«Для AVA Group большая честь участвовать в столь масштабной инициативе», — отметил президент группы компаний AVA Group Ваган Арутюнян. По его словам, взаимодействие ключевых научных институтов России, государства и крупного бизнеса сделают наукоград Серпухов одним из важнейших драйверов технологического развития нашей страны. Так, в Серпухове создаются уникальные условия для научной деятельности и ведения бизнеса, что несомненно положительно скажется на экономическом росте Подмосковья. «У AVA Group огромный опыт в девелопменте, уверены в том, что наши компетенции позволят принципиально изменить облик Серпухова и сделать его точкой притяжения для ученых со всей России», — подчеркнул Арутюнян.