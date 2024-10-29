Москва, 29 октября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Американские медиагиганты отказались от поддержки кого-либо из кандидатов в президенты США на предстоящих выборах из-за печати «российский». Об этом во вторник, 29 октября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Jeremy Hogan/Global Look Press

«Американские газеты, воротилы медиабизнеса, одна за другой отказываются поддержать какого-либо кандидата на выборах США. В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать «российский», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа таковым назвала американская медиаиндустрия, которая уже около 10 лет «сочиняет разные небылицы» на эту тему, а вице-президента США и кандидата от демократов Камалу Харрис пообещал поддержать президент РФ Владимир Путин.

«Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик», — пояснила дипломат.

По словам Захаровой, ей всегда было интересно, на каком основании в считающем себя демократическим американском обществе якобы независимые СМИ присягали на верность какому-либо из кандидатов, а не главе государства.

«Разве это не ангажированная журналистика? Разве это не бизнес по размещению активов во фьючерсах? Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?» — задалась вопросом дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября одна из самых крупных американских газет USA Today отказалась от поддержки кого-либо из кандидатов в президенты США. В издании заявили, что местные редакторы изданий сети газеты имеют право по своему усмотрению выступить с такой поддержкой на уровне штата или на местном уровне.

Американская газета The Washington Post 25 октября также впервые за несколько десятков лет отказалась от поддержки кандидатов на пост главы Белого дома. После этого два её колумниста и два редактора в знак протеста покинули свои посты.

Ранее по результатам опросов, которые 18 октября приводил портал RealClearPolitics, стало известно, что Трамп опережал Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Преимущество экс-президента США в зависимости от штата варьировалось от 0,5 до 1,4 процентного пункта. В среднем в колеблющихся штатах республиканца были готовы поддержать 48,3% опрошенных, Харрис — 47,5%. В среднем же по стране на тот момент лидировал кандидат в президенты от Демпартии — 49,3% против 47,9%.