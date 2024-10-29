Москва, 29 октября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Прокуратура подала апелляцию на приговор бывшему главному внештатному наркологу России Евгению Брюну, вынесенный Кузьминским районным судом Москвы по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кирилл Зыков/РИА Новости Евгений Брюн

«Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу, представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на его приговор», — рассказал собеседник агентства.

Как следует из материалов Кузьминского суда, сторона защиты также обжаловала приговор.

17 октября суд приговорил Брюна к семи годам лишения свободы по обвинению в хищении 20 млн рублей у депздрава Москвы путём поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

Как передавало ИА Регнум 11 сентября, суд арестовал имущество Брюна и еще двух фигурантов дела об особо крупном мошенничестве — экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.