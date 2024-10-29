Москва, 29 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», производимые в «Ростехе», могут минировать территорию противника из-за линии фронта. Об этом 29 октября сообщили в госкорпорации.

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За основу взят принцип работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) по выпуску за короткий промежуток времени нескольких снарядов. «Земледелие» для минирования запускает боеприпасы, начинённые различными типами мин.

«Дальнобойность системы даёт возможность организовать минные заграждения даже на территории, подконтрольной противнику. Одного залпа достаточно, чтобы за считанные минуты на значительном отдалении от огневой точки заминировать площадь нескольких футбольных полей», — указано в Telegram-канале «Ростеха».

Таким образом, у расчётов меньше рисков попасть под огонь противника. При этом размещённое в тылу врага минное заграждение позволяет срывать ротацию его войск или затруднять их движение в сторону фронта.

Отдельно в госкорпорации отметили, что исключён риск случайного подрыва на своей мине во время перемещения, так как взрывные устройства могут деактивироваться или самоликвидироваться. Такая функция облегчает процесс разминирования после окончания сражений.

Как сообщало ИА Регнум 28 октября, «Ростех» поставил на вооружение российской армии партию модернизированных десантируемых бронетранспортёров «Ракушка-М» с защитой от беспилотников. Также БТР снабдили комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре «Накидка» и приборами ночного видения механика-водителя.

В июне концерн «Калашников» отправил в зону проведения специальной военной операции автомобиль УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитами. Основные потери такой техники в ходе боевых действий происходят либо от FPV-дронов, либо от осколочных поражений при снарядном или ракетном обстрелах. Противодроновые сетки для защиты стали уже стандартным решением, а вот противоосколочная защита на УАЗе является новинкой.