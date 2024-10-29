Киев, 29 октября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Осуждения и угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выглядят как минимум жалко. Такое мнение 29 октября высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в государственной измене.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сейчас все эти «осуждения генсека ООН Гутерриша» выглядят по меньшей мере жалко», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, у любой угрозы должны быть какие-то последствия, так как в противном случае её перестают воспринимать всерьёз, а затем начинают считать такого рода заявления раздражающим «гавканьем из-под лавки».

«А далее это трансформируется в отношение ко всей стране, от которой и её проблем и так все устали и только и ждут повод отмахнуться», — уточнил украинский депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Зеленский выступил с хамским упрёком в адрес Гутерриша из-за поездки последнего на саммит БРИКС в Казань. Глава киевского режима также заявил, что День ООН традиционно отмечается во всём мире, а «не где-то в Казани».

Позднее в этот же день Зеленский отказал генсеку ООН в визите на Украину из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС в Казани. По данным источника из офиса главы киевского режима, до этого генсек ООН намеревался после Казани приехать в Киев с визитом.

Зеленский 28 октября потребовал от премьер-министра Индии Нарендры Моди прекратить сотрудничество его страны с Россией. По его утверждению, этим глава индийского правительства может повлиять на окончание украинского конфликта.