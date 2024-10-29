Москва, 29 октября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Аудиозапись разговора, в ходе которого представители украинской армии угрожают убить пленного российского военного Игоря Щеголеватого, если не получат 1 млн рублей в качестве выкупа, опубликовало 29 октября «РИА Новости».

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Если вы очень сильно обозлите людей, то его прикончат самым извращённым, самым болезненным способом, а видео могут вам направить или детям, так что не переживайте. Вы, наверное, не понимаете, с кем вы общаетесь», — заявил женский голос, представляющий украинскую сторону.

Вымогательница заявила, что пока он жив. Но таких как он много и «на них хотят заработать». Те, за кого не хотят платить, «идут раздаточным материалом».

«Он подохнет, как собака, сегодня вечером, если я позвоню куратору. Всё. Можете 21 октября считать. Потому что вы его тело не увидите и похоронить не сможете. Таких, как он, вывозят в лес, где их съедают дикие животные. Живыми или мёртвыми — это уже на решение извращённого мозга тех, кто этим занимается», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, сводный брат Щеголеватого Александр Сериков рассказал, что ВСУ требуют выкуп в размере 1 млн рублей.

Щеголеватый проходил службу в артиллерийском подразделении. В начале октября его перевели в штурмовой отряд. Последний раз боец связывался с родными 5 октября. Через неделю родственники получили видео, на котором российский военный с перемотанной головой попросил перевести деньги «куда скажут». Семью шантажировали в течение недели: каждый вечер звонила женщина и представлялась куратором.