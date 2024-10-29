Луганск, 29 октября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потребовали у семьи взятого в плен военного армии России Игоря Щеголеватого миллион рублей за включение его в списки на обмен. Об этом 29 октября рассказал сводный брат военнопленного Александр Сериков.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Он уточнил, что его сводный брат проходил службу в артиллерийском подразделении и в начале октября был переведён в штурмовики. Последний раз он связывался со своими родными 5 октября, а 12 октября его родственники получили видео, на котором российский военный с перемотанной головой попросил перевести деньги «куда скажут».

«Позвонили, сказали: «Если хотите, чтобы он жил, то скиньте миллион», чтобы внесли в списки (на обмен. — Прим. ред.)… Угрожают, что детям скинут видео, где над ним издеваются, говорят, что выкинут его, собаки съедят или он сдохнет — они так и говорят, что сдохнет от перемерзания (переохлаждения. — Прим. ред.), от обезвоживания, что его ни кормить, ни поить не будут, если мы не перешлём деньги», — привело слова Серикова «РИА Новости».

Он уточнил, что ВСУ шантажировали семью в течение недели — им каждый вечер звонила какая-то девушка, представлявшаяся куратором. Последняя угрожала родственникам Щеголеватого расправой над ним требуя перевести указанную сумму. Она ультимативно назначила последним сроком для этого 21 октября, угрожая, что в противном случае семья не получит даже тела пленного. При этом на последнем полученном семьёй видео Щеголеватый в грубой форме на камеру задавался вопросом, из-за чего родственники не могут перевести деньги, и после этого на связь никто не выходил.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября мать российского военного Николая Шепилова Валентина рассказала, что украинские формирования вымогают деньги у родителей бойцов ВС России, попавших в плен. Она уточнила, что её сын связался со своей девушкой, которая проговорилась о наличии 700 тыс. рублей, и затем украинские боевики стали вымогать именно эту сумму.

Освобождённый из украинского плена боец армии России Виктор Раидин из Красноярска ранее рассказал, как сотрудники службы безопасности Украины вымогали деньги у родственников военнопленных. Он уточнил, что при нём сотрудник СБУ позвонил его матери, а перед этим ему продиктовал текст, который надо говорить.

Женщина сразу после этого позвонила другу, и тот обратился в полицию, где ему сказали, что ни при каких обстоятельствах нельзя переводить деньги. Также бывший пленный рассказал о случаях, когда родственники платили ВСУ, но это ничего не меняло. Ребята оставались в плену, где их продолжали избивать.