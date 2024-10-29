Донецк, 29 октября, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего наёмника ВСУ из Латвии Улвиса Бекериса, сообщили 29 октября в пресс-службе Генпрокуратуры России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому против Бекериса. Латвиец заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооружённом конфликте»).

Следствие установило, что он в период с марта по ноябрь 2022 года прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион украинской армии. В составе этого подразделения латвиец прошёл военную подготовку и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

«После этого Бекерис принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 500 тыс. рублей», — сообщило ведомство.

Бекериса объявили в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам колонии строго режима другого латвийского наёмника Алвиса Лукшу. Он в феврале 2022 года — мае 2023 года участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в составе интернационального легиона и получил за эту деятельность деньги в размере, эквивалентном более 1 млн рублей. Лукша объявлен в международный розыск.