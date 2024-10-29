Вашингтон, 29 октября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Критикующим экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа американским генералам вначале необходимо оценить эффективность своей работы. Об этом 28 октября заявил сенатор Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в эфире телеканала ABC.

Timothy L. Hale/Global Look Press

По словам Грэма, он восхищается американскими генералами и уважает их.

«Но в течение 20 лет вам и другим выделялись миллиарды долларов на подготовку иракской и афганской армий, а они сминались, как дешёвый костюм. Как насчёт того, чтобы немного поразмыслить о своей работе, прежде чем критиковать других?» — сказал сенатор.

Он также назвал Трампа сильным лидером в самых важных вопросах, добавив, что не считает экс-главу Белого дома фашистом.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Трамп заявил, что политику необходимо уметь работать с подходом комика, хотя это поприще является очень опасным делом. Таким образом экс-президент США объяснил свою привычку шутить про политиков и других публичных людей.

До этого Трамп примерил на себя роль сотрудника сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в ходе предвыборной кампании и тура по Пенсильвании. Бывший глава Белого дома посетил один из ресторанов в Фистервиле, приготовил несколько порций картофеля фри, выдал посетителям несколько заказов и пообщался с избирателями.